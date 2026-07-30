Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взорвавшему машину полковника в Москве смягчили приговор

Взорвавшему машину полковника в Москве смягчили приговор

Апелляционный военный суд снизил приговор Евгению Серебрякову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) до 24,5 года лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году.

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