Для любителей самогоноварения начинаются сложные времена: собираются ввести госпошлину на самогонные аппараты и потребуют документы Ольга БезродняяВ связи с последними действиями Росалкогольтабакконтроля, в России планируются нововведения, регулирующие реализацию самогонных аппаратов.
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