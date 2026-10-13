На трассе «Кола» 15 октября на 45 минут остановят движение

Движение по трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области остановят 15 октября с 10:00 до 10:45 для прохода барже-буксирного состава под Ладожским мостом в районе Кировска.
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