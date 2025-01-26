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Европа списала Украину со счетов: Осталось сто дней

Европа списала Украину со счетов: Осталось сто дней

Трамп дал поручение своему спецпосланнику по Украине решить украинский конфликт за сто дней, однако в военачальники Европы уже списали Киев – нет никакой уверенности, что ВСУ продержаться хотя бы до первых существенных шагов в этом вопросе.

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