Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы В четверг, 15 октября 2026 года, в 16:30, состоится пресс-подход Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Героями не рождаются.
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