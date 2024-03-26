Собянин пообещал улучшить транспортную доступность на западе Москвы

Известия/Андрей Эрштрем На западе Москвы появится новый маршрут: он пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко, рассказал мэр города Сергей Собянин.