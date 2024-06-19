Политнавигатор Завершившийся шестидневный визит в Гавану ударных кораблей Северного флота — ракетного фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» (проект «Ясень-М») оставил достаточно пищи для размышлений.
Итог похода российских кораблей на Кубу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
В Пентагоне нервотрепка - Путин сделал первый ход! В задний двор зашла подлодка Через задний их проход! :-)
Ответить
11 час.
АС
Анатолий Страшко
Голов, Вы это откуда взяли? Люська кыевская поведала? Или Вы так шутите?
Ответить
10 час.
Семен Демин
Куба - любовь моя! Жаль, что не стало Фиделя Кастро!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии