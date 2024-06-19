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Итог похода российских кораблей на Кубу

Итог похода российских кораблей на Кубу

Политнавигатор Завершившийся шестидневный визит в Гавану ударных кораблей Северного флота — ракетного фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» (проект «Ясень-М») оставил достаточно пищи для размышлений.

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