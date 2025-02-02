Рубль идет в рост. Курсы доллара и евро на 2 февраля

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 февраля 2025 года, составляет 97,8107 рубля (прежнее значение — 98,0062 рубля), официальный курс евро — 102,1301 рубля (предыдущий показатель — 102,7782 рубля).
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