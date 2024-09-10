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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мэрии и думы ХМАО остались без портретов нового губернатора. Фото

Портреты нового губернатора ХМАО Кухарука не доехали до муниципалитетов вовремя. Источник URA.RU отмечает, что в некоторых высоких кабинетах мэрий и дум даже до 8 сентября рядом со снимком президента России Владимира Путина висели фото экс-главы региона Натальи Комаровой.

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