Мэрии и думы ХМАО остались без портретов нового губернатора. Фото

Портреты нового губернатора ХМАО Кухарука не доехали до муниципалитетов вовремя. Источник URA.RU отмечает, что в некоторых высоких кабинетах мэрий и дум даже до 8 сентября рядом со снимком президента России Владимира Путина висели фото экс-главы региона Натальи Комаровой.
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