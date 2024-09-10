Мэрии и думы ХМАО остались без портретов нового губернатора. Фото

Портреты нового губернатора ХМАО Кухарука не доехали до муниципалитетов вовремя. Источник URA.RU отмечает, что в некоторых высоких кабинетах мэрий и дум даже до 8 сентября рядом со снимком президента России Владимира Путина висели фото экс-главы региона Натальи Комаровой.