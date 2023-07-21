В Магаданской области заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин посетил детско-юношеский оздоровительный центр "Северный Артек"

В Магаданскую область с рабочим визитом прибыл заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, где посетил детско-юношеский оздоровительный центр "Северный Артек", расположенный вблизи областного центра, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
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