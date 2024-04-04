Госдолг России в 2023 году вырос почти на 3 трлн рублей - до 25,595 трлн рублей

За 2023 год государственный долг РФ увеличился на 2 775 673,4 млн рублей, или на 12,2%, и по состоянию на 1 января 2024 года составил 25 595 188 млн рублей, или 15% ВВП (по первой оценке Росстата объем ВВП составил 171 041 млрд рублей), говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.