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Госдолг России в 2023 году вырос почти на 3 трлн рублей - до 25,595 трлн рублей

За 2023 год государственный долг РФ увеличился на 2 775 673,4 млн рублей, или на 12,2%, и по состоянию на 1 января 2024 года составил 25 595 188 млн рублей, или 15% ВВП (по первой оценке Росстата объем ВВП составил 171 041 млрд рублей), говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.

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