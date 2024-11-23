ВС РФ захватили трофейную бронемашину Mastiff боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Крымские десантники уничтожили подразделения военнослужащих ВСУ и украинских националистов и захватили технику производства Запада при попытке прорыва боевиков в одном из приграничных районов Курской области.
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