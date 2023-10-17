Житель Алтая погиб при попытке спасти вещи из тонущего автомобиля

Мужчина не справился с сильным течением и ушел под воду 56-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай погиб в реке Аргут, пытаясь спасти вещи из тонущего автомобиля, сообщили в региональном Следкоме.
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