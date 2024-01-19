«Балтика» обратилась в суд в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen

Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Breweries A/S от лицензионного соглашения в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen, пишет «Ъ».