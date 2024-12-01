Появились подробности о центре НАТО в Норвегии

В новом центре подготовки НАТО в Норвегии будут тренировать морской десант альянса в Арктике. Подробности работы центра со ссылкой на норвежского министра обороны Бьорна Арилда Грама передает The Barents Observer.
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