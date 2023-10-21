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Лукашенко предложат провести в Белоруссии часть Игр дружбы в 2024 году

Лукашенко предложат провести в Белоруссии часть Игр дружбы в 2024 году

Минск может стать одной из столиц проведения международных спортивных соревнованийПрезидентам России и Белоруссии предложат список городов, в которых пройдут соревнования из программы Игр дружбы в 2024 году.

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