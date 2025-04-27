Мурашко заявил об увеличении на 9% выживаемости онкобольных в РФ

В РФ в ходе реализации проекта по борьбе с онкозаболеваниями удалось добиться увеличения выживаемости пациентов с подобными диагнозами на 9%, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума Совета законодателей страны.