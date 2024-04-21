Делать это гораздо вреднее, чем пить алкоголь: Учёные строго предупредили

Специалисты объяснили, что будет, если мало спать и постоянно есть пирогиУчёные из Университета Южной Калифорнии, понаблюдав за крысами, пришли к выводу, что употребление нездоровой пищи может привести к нарушениям памяти.
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