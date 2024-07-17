Военнослужащие гвардейского инженерного соединения «Южной» группировки войск ежедневно совершенствуют методы боевой работы по обнаружению и противодействию иностранным минам применяемых подразделениями ВСУ в зоне СВО

Саперы регулярно делятся со своими боевыми товарищами новоприобретенным опытом, а также подлыми хитростями украинских националистов по установке мин-сюрпризов оставленных и направленных против мирных граждан населенных пунктов освобожденных в ходе выполнения задач специальной военной операции.