Представлен стильный моноблок с крошечной рамкой Asus M3702

Asus представила моноблок M3702, предназначенный для домашнего и офисного использования. M3702 может похвастаться 27-дюймовым Full HD дисплеем с широкими углами обзора, антибликовым покрытием и эффективной площадью экрана 91%.
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