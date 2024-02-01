Путин заявил, что демилитаризованную линию на Украине отодвинут от границ России

Для того чтобы обеспечить безопасность городов России от обстрелов, демилитаризованная линия должна проходить на удалении от границ страны на таком расстоянии, где дальнобойное оружие не будет представлять угрозы.
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