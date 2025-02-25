У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат

У 14 российских производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии