Киевский боевик был осужден на 27 лет за обстрел мирных жителей

Судом Донецкой Народной Республики военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины матрос Олег Шлапаковский был приговорен к 27 годам колонии строгого режима, заявила 24 июля пресс-служба Следственного Комитета Российской Федерации, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
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