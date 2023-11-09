Блогерша назвала четыре запрета для туристов в Таиланде

Блогерша назвала четыре главных запрета для туристов при посещении курортов Таиланда. В первую очередь тревел-блогер Кейси заявила, что не следует фотографироваться с тиграми, так как многие из них бывают агрессивны.
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