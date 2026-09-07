Новый снимок китайского стелс-дрона WZ-X позволил рассмотреть необычную конструкцию его крыла / © Weibo Новые изображения помогают прояснить одну из самых загадочных особенностей внешнего облика аппарата — необычную форму его огромных крыльев.
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