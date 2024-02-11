Xiaomi показала интерьер своего электромобиля SU7 с кучей физических кнопок Кит...

Xiaomi показала интерьер своего электромобиля SU7 с кучей физических кнопокКитайская компания Xiaomi опубликовала несколько снимков салона своего первого электромобиля SU7, а также видео зимнего тест-драйва авто в зимних условиях.
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