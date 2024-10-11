Кадры в режиме онлайн: что стоит за стремительным ростом численности персонала маркетплейсов

Буквально за три-четыре года маркетплейсы превратились в крупнейших работодателей России. Компании, можно сказать, на равных сегодня конкурируют на рынке труда с гигантами нефтегазовой отрасли, банками, предприятиями стройиндустрии.
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