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Судьбу горевшего многоэтажного самостроя решают в Анапе: уголовное дело, локальный режим ЧС

Судьбу горевшего многоэтажного самостроя решают в Анапе: уголовное дело, локальный режим ЧС

Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили дальнейшие действия. Так, принято решение о создании межведомственной комиссии, в которой будут работать сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других служб.

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