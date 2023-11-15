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Власти Новокузнецка показали ход строительства школы в Центральном районе

Власти Новокузнецка показали ход строительства школы в Центральном районе

Что сейчас происходит со школой в квартале 45-46, показали власти города.Строительство школы на 1225 мест в Центральном районе идет полным ходом- об этом сообщили власти Новокузнецка и показали, что сейчас происходит на стройплощадке.

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