Власти Новокузнецка показали ход строительства школы в Центральном районе

Что сейчас происходит со школой в квартале 45-46, показали власти города.Строительство школы на 1225 мест в Центральном районе идет полным ходом- об этом сообщили власти Новокузнецка и показали, что сейчас происходит на стройплощадке.
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