18 древностей, которые перевернут ваше представление о прошлом

40 000 лет назад чья-то рука вырезала из бивня мамонта существо с телом человека и головой льва. Это самая древняя известная статуя в мире.
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