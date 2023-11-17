Bloomberg: Зеленский заявил о возможном отступлении ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что изменение внимания мирового сообщества от конфликта России и Украины к конфликту Израиля и палестинской организации ХАМАС привело к тому, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточного количества снарядов и могут начать отступление.
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