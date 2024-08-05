Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Враг признает «очень значительные успехи» русских под Угледаром

Враг признает «очень значительные успехи» русских под Угледаром

У ВС РФ появилась реальная возможность для охвата Угледара с северного фланга. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор», украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.

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