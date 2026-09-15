Андрей Кириленко назвал Александра Овечкина лучшим отечественным спортсменом по уровню узнаваемости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью Metaratings.ru выделил хоккеиста и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина как одного из лучших отечественных спортсменов по уровню узнаваемости на международной арене.
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