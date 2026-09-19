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Спорт Уик-Энд

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Наставник «Металлурга», предупрежденный за краткость комментариев, развернуто разнес лидера своей команды: «Мне что и в жопу ему дуть?»

Наставник «Металлурга», предупрежденный за краткость комментариев, развернуто разнес лидера своей команды: «Мне что и в жопу ему дуть?»

- Ткачёв, Ткачёв, бл**ь. Какой нахрен Ткачёв? Ты видел, чё он сегодня делал, как играл? - Видно, что он не в своей тарелке находится.

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