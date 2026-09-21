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Крымская газета

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Штормовое предупреждение: на Крым обрушатся ливни, грозы и сильный ветер

Штормовое предупреждение: на Крым обрушатся ливни, грозы и сильный ветер

В Крыму 22 и 23 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и усиление ветра. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

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