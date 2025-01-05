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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» обыграла «Лацио» во 2-й раз подряд и не пропускает в трех дерби кряду

Сегодня команда Клаудио Раньери обыграла «Лацио» (2:0) в матче 19-го тура Серии А. «Рома» также одержала победу в предыдущем дерби в апреле (1:0).

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