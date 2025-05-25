На ивановский кинофестиваль «Зеркало» израсходуют более 6 млн рублей

Соответствующий лот разместили 21 мая, окончание подачи заявок - 29 мая.Автономное государственное учреждение Ивановской области "Областной координационно-методический Центр культуры и творчества" разместило новый лот на сайте госзакупок.
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