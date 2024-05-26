Израиль ответил на решение суда ООН новыми ударами по Рафаху

Израильские войска нанесли новые удары по сектору Газа. В числе прочих был атакован и город Рафах – 24 мая Международный суд ООН потребовал от Иерусалима немедленно прекратить наступление на этот населенный пункт.
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