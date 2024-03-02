Риттер: ВСУ слабеют и сопротивление силам ВС РФ станет "картонным"

Планирующие бомбы, многочисленные ракеты повышенной точности, некоторые с невероятными скоростными характеристиками, многократно превышающими скорость звука, такие как «Кинжал» или «Сармат», «армии дронов» и неисчерпаемый запас различных артиллерийских боеприпасов в армии ВС РФ, ставит одну жирную … .