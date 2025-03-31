В расистском скандале на матче «Факел» — «Зенит» поставлена точка

По словам Максима Митрофанова, инцидент исчерпан Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью РИА Новости поставил точку в скандале в матче между «Факелом» и петербургским «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.