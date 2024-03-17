Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2 Несмотря на то, чт...

Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2Несмотря на то, что Techland активно занимается пострелизной поддержкой Dying Light 2, есть одна функция, которую игроки до сих пор не увидели, – это кросс-плей, который, как надеялись игроки, будет реализована в какой-то момент после… источник.