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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2 Несмотря на то, чт...

Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2 Несмотря на то, чт...

Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2Несмотря на то, что Techland активно занимается пострелизной поддержкой Dying Light 2, есть одна функция, которую игроки до сих пор не увидели, – это кросс-плей, который, как надеялись игроки, будет реализована в какой-то момент после… источник.

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