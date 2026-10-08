Российскую угрозу парламент Молдавии неожиданно нашел в майонезе. По словам местного депутата, власти даже провели закрытое заседание по поводу поставок продукта.
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