Территория для творчества: Новое место для досуга появилось у молодёжи Темиртау

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с молодёжью Темиртау в новом центре. Встреча прошла в формате открытого диалога, юноши и девушки смогли задать вопросы главе региона, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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