Армия Китая провела масштабные испытания с запуском 16 баллистических ракет по одной цели для тестирования новейшего радара

Демонстрируя свои постоянно растущие военные возможности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выпустила 16 баллистических ракет по одной цели в пустыне Гоби для испытания радарной системы следующего поколения, предназначенной для противодействия воздушным атакам.