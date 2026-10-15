Мужская сборная России по баскетболу соберётся в УТЦ «Новогорск» в ноябре. Её главный тренер Зоран Лукич включил в расширенный список 26 игроков, 20 из которых примут участие в сборе, сообщает пресс-служба РФБ, обнародовав выбор тренерского штаба национальной команды.