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Татарстанские медики решают, как снизить смертность населения и повысить рождаемость

Татарстанские медики решают, как снизить смертность населения и повысить рождаемость

В прошлом году в республике смертность выросла на 4,4 процента, а рождаемость за последние 10 лет упала в 2,6 раза.

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mfagashin Агашин
В РФ разработаны доступные и эффективные средства профилактики  и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма с детского возраста до преклонных лет. Это волновые механические тренажёры, создающие волновую смену состояния мышечной системы с напряжения на расслабление и обратно с частотой 1-3 раза в секунду, что создаёт массаж кровеносных и лимфатических сосудов и прокачку  крови ко в всем органам, а прокачку лимфы со всяким &quot;мусором&quot; на удаление  из организма.                         Такое комплексное одновременное действие по питанию систем организма и их очищению создаёт условия для активного продления жизни. Мне 85 лет, с волновыми тренажёрами занимаюсь 50 лет, надеюсь ещё пожить.                                                                       С уважением  М. Агашин
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