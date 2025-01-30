Татарстанские медики решают, как снизить смертность населения и повысить рождаемость

mfagashin Агашин

В РФ разработаны доступные и эффективные средства профилактики и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма с детского возраста до преклонных лет. Это волновые механические тренажёры, создающие волновую смену состояния мышечной системы с напряжения на расслабление и обратно с частотой 1-3 раза в секунду, что создаёт массаж кровеносных и лимфатических сосудов и прокачку крови ко в всем органам, а прокачку лимфы со всяким "мусором" на удаление из организма. Такое комплексное одновременное действие по питанию систем организма и их очищению создаёт условия для активного продления жизни. Мне 85 лет, с волновыми тренажёрами занимаюсь 50 лет, надеюсь ещё пожить. С уважением М. Агашин