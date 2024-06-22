Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Удержать кого-то  в соцлагере при явном перекосе весов товарно-денежных отношений.в сторону Запада (ассоритмента прод...За что я как русс...
  • Natalija Osminina
    Фильтруй, базар., Виталик Обращайся на Вы, без хамства и к женскому полу. Тогда получишь ответ.Жившие в СССР ник...
  • Олег Самойлов
    Приведи мне примеры по СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ странам нынешним! Хоть одна страна в социализм поперлась? ДАЖЕ Северная Корея...(Не)одобрение Зап...

Карин Жан-Пьер заявила, что ролики со странным поведением Байдена на публике – это монтаж

Карин Жан-Пьер заявила, что ролики со странным поведением Байдена на публике – это монтаж

Вот это да! Я просто не поверил своим глазам, когда прочитал! Знаете, когда такое бывает, когда долго-долго мучаешься и набираешь опыт в таком важном навыке, как очковтирательство, а потом бац! Апнул новый левл и идешь такой весь крутой, ну весь такой в ДольчеГабанна! Вжух, крутатень! Наша любимая Карин-Жан Пьер апнула новый левл и перешагнула через планку этодругина, выйдя в совершенно новую полоскать бытия - "Этомонтажа" Такого вы еще не видели, предупреждаем заранее! В общем, слушайте : «Вместо того, чтобы говорить о результатах работы президента на посту, а я имею в виду его победы на законодательном уровне, то, что он смог сделать для американского народа по всей стране, мы видим эти фальшивки, эти подтасованные видео про президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Монтаж это её жизнь!
Ответить
5 час.
Андрей Матвеев
Это даже уже не смешно, а до глубины восприятия - грустно. Это как нужно не понимать действительность, чтобы отрицать очевидное? Больные лидеры страны и их прихлебатели.
Ответить
2 час.
фарид сабиров
Даже фото где он обосрался и тот не монтаж , одно слово бабайден, старый маразматик. И нам конечно РОССИЯНАМ выгодно и весело если он останется. Бесплатный цирк
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх