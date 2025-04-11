Отстранённый от выборов Джорджеску: Румыния может стать ключевой точкой для начала Третьей мировой войны

У Румынии самая протяженная граница с Украиной, поэтому лидеры стран НАТО, которые выступают за продолжение конфликта, именно отсюда могут начать ввод войск для поддержки ВСУ.
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