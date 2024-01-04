Прорвать кордон и зайти в ЕС! — боевик-нацист предложил путь спасения для ВСУ (ВИДЕО)

Это правильное решение! Дуйте туда и покажите всем этим Макронам, Шольцам и прочей херне кто такие "бандероавцы"! Всех в Бабий Яр!

Сергей Федотов

От нынче подача новостей, понимаешь.... "...Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии..." Т.е. может и не потерпеть поражение. Информации 0. Но вброс(иначе не скажешь) сделан и поди копеечка малая за эту дурь получена.