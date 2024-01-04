Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Кула делись? Куда надо, туда и делись)Куда делись танки...
  • Владимир Нелюбин
    Побольше бы такого позитива..Наёмник из Болгар...
  • Сергей Федотов
    От нынче подача новостей, понимаешь.... "...Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии..." Т.е. может и...Прорвать кордон и...

Прорвать кордон и зайти в ЕС! — боевик-нацист предложил путь спасения для ВСУ (ВИДЕО)

Прорвать кордон и зайти в ЕС! — боевик-нацист предложил путь спасения для ВСУ (ВИДЕО)

Экс-командир роты запрещённого в РФ нацбатальона «Айдар»* Евгений Дикий предложил путь спасения для боевиков ВСУ в случае проигрыша Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
Это правильное решение! Дуйте туда и покажите всем этим Макронам, Шольцам и прочей херне кто такие &quot;бандероавцы&quot;! Всех в Бабий Яр!
Ответить
14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
С вами согласна
Ответить
10 час.
Сергей Федотов
От нынче подача новостей, понимаешь.... &quot;...Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии...&quot; Т.е. может и не потерпеть поражение. Информации 0. Но вброс(иначе не скажешь) сделан и поди копеечка малая за эту дурь получена.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх