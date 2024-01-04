Экс-командир роты запрещённого в РФ нацбатальона «Айдар»* Евгений Дикий предложил путь спасения для боевиков ВСУ в случае проигрыша Украины.
Прорвать кордон и зайти в ЕС! — боевик-нацист предложил путь спасения для ВСУ (ВИДЕО)
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Это правильное решение! Дуйте туда и покажите всем этим Макронам, Шольцам и прочей херне кто такие "бандероавцы"! Всех в Бабий Яр!
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
С вами согласна
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10 час.
Сергей Федотов
От нынче подача новостей, понимаешь.... "...Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии..." Т.е. может и не потерпеть поражение. Информации 0. Но вброс(иначе не скажешь) сделан и поди копеечка малая за эту дурь получена.
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10 час.
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