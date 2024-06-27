Амстердам: В владыки Феодосия снимут обвинения при условии обмена

Глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с обменом митрополитов Украинской православной церкви (УПЦ) на российских военнопленных.
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